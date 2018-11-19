2018-11-19T19:32:46+03:00
Происшествия

В Петербурге будут судить двух граждан Китая за контрабанду картин

Иностранцы пытались привезти в Пекин культурные ценности на 1,7 миллиона рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Пара контрабандистов признала вину и раскаялась. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РоссииПара контрабандистов признала вину и раскаялась. Фото: Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России
Изменить размер текста:

Отдел по особо важным делам Северо-Западного следственного управление на транспорте направил в суд дело о двух приезжих из Китая, которые в качестве сувенира из Петербурга решили увезти домой картины.

– В мае граждане Китая, следуя на посадку на рейс «Петербург – Пекин», незаконно переместили через таможенную границу в аэропорту Пулково культурные ценности в крупном размере – картины стоимостью не менее 1,7 миллиона рублей, – сообщают в Северо-Западном управлении на транспорте СК России. – Это было сделано по предварительному сговору, без разрешений и декларирования. Картины были сокрыты среди личных вещей.

Предприимчивых туристов тут же задержали, холсты отправили на экспертизу, к делу подключилась ФСБ. Среди картин обнаружили работу кисти Бориса Иогансона. Любопытно, что ее можно найти на сайте галереи «Голубая гостиная», хозяйку которой осудили в прошлом году за попытку вывезти ценные произведения живописи в Китай.

Пара контрабандистов признала вину и раскаялась. Их судьбу решит Московский районный суд Петербурга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На вандала, закрасившего на Невском надпись об артобстреле, завели уголовное дело
Петербуржцы задолжают за коммуналку двенадцать миллиардов рублей
Ветеринары не смогли спасти обезьянку, которая жила в подвале
Часы Лансере на Малой Конюшенной снова заработали
Новые станции Фрунзенского радиуса откроются не раньше февраля
В Токсовском тоннеле в ДТП погибли двое рабочих
В Петербурге на КАД установят систему безопасности за два миллиарда рублей
Александр Гуцан сменил Александра Беглова в Совбезе
Петербург с начала года избавился от половины незаконных свалок
В Петербурге вспомнили главного грека России
На Невском заново наносят надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»
В парламенте Петербурга обсудили туристический сбор
Депутаты поддержали обе губернаторские поправки
В Токсовском тоннеле на КАД меняется схема движения
На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины
Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка
Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине
Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома
Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку
Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом»
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок