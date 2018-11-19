В Петербурге будут судить двух граждан Китая за контрабанду картин

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-19T19:32:46+03:00

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Отдел по особо важным делам Северо-Западного следственного управление на транспорте направил в суд дело о двух приезжих из Китая, которые в качестве сувенира из Петербурга решили увезти домой картины.

– В мае граждане Китая, следуя на посадку на рейс «Петербург – Пекин», незаконно переместили через таможенную границу в аэропорту Пулково культурные ценности в крупном размере – картины стоимостью не менее 1,7 миллиона рублей, – сообщают в Северо-Западном управлении на транспорте СК России. – Это было сделано по предварительному сговору, без разрешений и декларирования. Картины были сокрыты среди личных вещей.

Предприимчивых туристов тут же задержали, холсты отправили на экспертизу, к делу подключилась ФСБ. Среди картин обнаружили работу кисти Бориса Иогансона. Любопытно, что ее можно найти на сайте галереи «Голубая гостиная», хозяйку которой осудили в прошлом году за попытку вывезти ценные произведения живописи в Китай.

Пара контрабандистов признала вину и раскаялась. Их судьбу решит Московский районный суд Петербурга.