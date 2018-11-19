2018-11-19T19:36:30+03:00
Происшествия

В Токсовском тоннеле в ДТП погибли двое рабочих

Еще один в тяжелом состоянии
Елена БЕЗГОДОВА
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На месте погибли два человека. Фото: паблик "ЧП и ДТП" вконтактеНа месте погибли два человека. Фото: паблик "ЧП и ДТП" вконтакте
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Двое рабочих погибли и еще один находится в тяжелом состоянии после того, как автоцистерна с водой наехала строителей в Токсовском тоннеле. Инцидент произошел сегодня, 19 октября около 17.30.

Как сообщил «КП-Петербург» источник, знакомый с ситуацией, грузовик двинулся с места самостоятельно. Водитель машины припарковал цистерну и вышел из кабины, после чего машина врезалась в строительные леса. Двое рабочих рухнули с лесов, они погибли. Еще один находится в тяжелейшем состоянии, сейчас он направлен в больницу.

Авария произошла на закрытом участке тоннеля, где делается ремонт.

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