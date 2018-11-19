Часы Лансере на Малой Конюшенной снова заработали

СЕГОДНЯ 20:17 2018-11-19T20:18:55+03:00

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Часовой павильон на Малой Конюшенной, который попал в ведение Комитета по благоустройству Петербурга в этом году, привели в порядок.

– В павильоне заменили стекла и установили новый часовой механизм, – рассказывают в ведомстве. – Фасады сооружения очистили, загрунтовали и покрасили. В витринах теперь размещены стенды с информацией об истории часов, а также образцы приборов, которые когда-то рассказывали жителям Северной столицы об атмосферном давлении и температуре воздуха.

Восстановить павильон удалось лишь частично. Фото: Комитет по благоустройству Петербурга

Павильон на углу Малой Конюшенной и Невского построили в 1914-ом по проекту архитектора Николая Лансере. Внутри не только тикали часы, но и работали барограф и термограф. Приборы требовали постоянного присмотра: барабан заводили ключом на сутки. Через стекло можно было ознакомиться с недельными показаниями самописцев.

В тридцатые павильон перенесли на Елагин. В ЦПКиО он простоял примерно семьдесят лет. С годами три из четырех часовых механизмов вышли из строя, а мини-метеорологическая станция и вовсе исчезла. Восстановили и вернули павильона на Малую Конюшенную, в створ Чебоксарского переулка, лишь в 1997 году.