Ветеринары не смогли спасти обезьянку, которая жила в подвале

СЕГОДНЯ 20:41 2018-11-19T20:41:48+03:00

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Новую постоялицу – маленькую обезьянку, похожую на детеныша гамадрила или павиана, – привезли в карантинный центр диких животных «Велес» сегодня утром. Привезли, увы, слишком поздно: спасти экзотического зверька , несмотря на старания ветеринаров, так и не смогли.

– У девочки кахексия (крайнее истощение. – Прим. ред.), рахит, дерматит, – перечисляли в центре диких животных «Велес». – Если по-простому – не ходит совсем, истощена и вообще в жутком состоянии. Жила в подвале.

Поднять температуру тела зверька не получилось. Фото: РКЦ «Велес»

Когда выброшенную за ненадобностью обезьянку нашли в подвале, она была едва жива. Температура тела малышки была всего 34 градуса. Несмотря на все усилия докторов, поднять ее не получилось.

– Изначально была в плохом состоянии, потом везли ее к нам, стресс сыграл свое, – вздыхают ветеринарные врачи. – Девочка умерла. По-видимому, сердце. Точнее сможем сказать после вскрытия.