2018-11-19T20:58:14+03:00
Экономика

Петербуржцы задолжают за коммуналку двенадцать миллиардов рублей

Три из них ресурсникам должно Министерство обороны
Анна ПОСЛЯНОВА
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Собираемость платежей в Петербурге составляет 96-97 процентовСобираемость платежей в Петербурге составляет 96-97 процентовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вице-губернатору Игорю Албину отчитались о долгах перед ресурсоснабжающими организациями. По данным на 1 октября, петербуржцы задолжают за тепло, воду, канализацию и свет 12,378 миллиарда рублей. Причем десять из них – за отопление. По сравнению с показателями прошлого года, игнорировать счета за коммуналку стали на восемнадцать процентов реже.

– Платежная дисциплина потребителей коммунальных ресурсов, граждан и хозяйствующих субъектов, – залог стабильности в коммунальной энергетике, возможность для ресурсоснабжающих организаций планировать работу, исполнять обязательства по инвестиционным и ремонтным программам, – отметил Албин.

По данным ВЦКП, собираемость платежей в Петербурге составляет 96-97 процентов.

– На сегодня проблематичным остается урегулирование задолженности структур Министерства обороны России, – добавили в Смольном. – По состоянию на 1 октября, просроченная задолженность составила 3,266 миллиарда рублей: по теплоснабжению – 1,525 миллиарда, по водоснабжению и водоотведению – 1,273 миллиарда. Прирост задолженности к уровню 2017 года составил 13 процентов.

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