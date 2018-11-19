2018-11-19T21:12:59+03:00
Общество

На вандала, закрасившего на Невском надпись об артобстреле, завели уголовное дело

Полиция ищет предполагаемого преступника
Анна ПОСЛЯНОВА
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По догадкам, надпись закрасил дважды за неделю один и тот же человекПо догадкам, надпись закрасил дважды за неделю один и тот же человекФото: Артем КИЛЬКИН
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Пока реставраторы восстанавливают на Невском блокадную надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна», люди в форме ищут того, кто ее закрасил прошлой ночью. В полицию сегодня, 19 ноября, обратились из Государственного музея городской скульптуры, в ведении которого находится достопримечательность.

Красочный слой настолько пострадал, что пришлось наносить надпись заново Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочный слой настолько пострадал, что пришлось наносить надпись зановоФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

– Неустановленное лицо нанесло краску на мемориальную памятную доску, установленную на фасаде дома №14 на Невском проспекте в память о героизме и мужестве ленинградцев в дни блокады города, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – Сегодня же по данному факту отделом дознания УМВД по Центральному району возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

В дни блокады трафаретные предостережения можно было встретить по всему городу Фото: Артем КИЛЬКИН

В дни блокады трафаретные предостережения можно было встретить по всему городуФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас правоохранители ищут человека, который закрасил памятную надпись. Предполагают, что он же испортил ее 13 ноября, но тогда надпись оттерли от краски сами сотрудники школы №210, расположенной в здании. Увы, ни одна школьная камера видеонаблюдения не направлена на мемориал. Остается надеяться, что лицо вандала попало в объектив других камер.

Завершить реставрацию обещают сегодня Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершить реставрацию обещают сегодняФото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

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