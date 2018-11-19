Бывшего ректора Аграрного университета в Петербурге арестовали за растрату 36 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 23:20 2018-11-19T23:21:42+03:00

Госконтракт заключили, деньги перевели. На этом все. Фото: Архив "КП"

Суд отказал адвокатам в домашнем аресте и отправил подсудимого за решетку

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Бывший ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют в хищении 36 миллионов рублей.

По версии следствия, будучи у руля вуза, он дал указание своему заместителю подписать государственный контракт на проведение научно-исследовательских работ с некоммерческой организацией "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций". Сумма контракта - те самые 36 миллионов рублей.

При этом, считает следствие, Ефимов "достоверно знал, что условия контракта выполняться не будут". Однако все миллионы по контракту были перечислены со счета вуза на счет организации. То есть Ефимов деньги похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

В понедельник 19 ноября в Пушкинском районном суде рассмотрели ходатайство об аресте подозреваемого. И хотя адвокаты просили суд избрать домашний арест, предлагали залог и поручительство, но бывшего ректора взяли под стражу.