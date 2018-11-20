В Ленобласти два брата нападали на стариков и поджигали их заживо

СЕГОДНЯ 00:00 2018-11-20T00:01:22+03:00

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Двое братьев из Ленинградской области остаток жизни проведут в тюрьме. Их обвиняли по статьям "убийство двух лиц, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии" и "Разбой, с причинением тяжкого вреда здоровью".

- Следствием и судом установлено, что в ночь на 16 марта 2006 года Роман Шашков и Михаил Вербицкий проникли в частный дом в Вырице Гатчинского района, где жили две сестры - 71 и 83 лет. Злоумышленники напали на женщин, избили и подожгли дом. Женщины погибли, добычей преступников стали несколько тысяч рублей, - сообщают в ГСУ СК России по Ленинградской области.

Спустя четыре года братья-преступники снова пошли на дело. И снова выбрали жертвой старика - 84-летнего пенсионера. Мужчину сбросили с кровати на пол,завалили одеждой, а дом подожгли. Пострадавший погиб от отравления угарным газом.

Ранее суд уже приговорил Шашкова к пожизненному лишению свободы, а Вербицкого к 19 годам колонии - за убийства пяти человек. По новым эпизодам Шашкова по-прежнему приговорили к пожизненному заключению, а его брата - к 15 годам. Но с учетом первого приговора, и Вербицкий отправится в колонию на пожизненный срок.