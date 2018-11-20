2018-11-20T01:18:24+03:00
Происшествия

В Санкт-Петербурге утром по дороге на работу пропала 19-летняя девушка

В автобусе ее пыталась заговорить цыганка
Елена МОЛОДКИНА
Поделиться:
Валерия Никитина пропала в Петербурге. Фото: ВКонтактеВалерия Никитина пропала в Петербурге. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Утром в понедельник 19 ноября 19-летняя Валерия Никитина вышла из дома, чтобы поехать на работу. Девушка живет у рынка "Юнона", работает у станции метро "Кировский завод". Поехала на автобусе, как и обычно. Но на работе так и не появилась.

- В 08:30 писала, что в автобусе ее пыталась заговорить цыганка, - рассказывают друзья девушки.

С того часа и до сих пор о том, что с ней и где она может быть ничего не известно. Девушку ищет полиция и волонтеры.

Как пишут в соцсетях друзья Валерии, выходя из дома, она надела синее пальто, серые сапоги и шарф-хомут. Рост девушки примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие. Особые приметы - три шрама на левой щеке.

Всех, кто видел или что-либо знает о Валерии,просят позвонить в полицию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ленобласти два брата нападали на стариков и поджигали их заживо
Бывшего ректора Аграрного университета в Петербурге арестовали за растрату 36 миллионов рублей
Пьяный петербуржец избил водителя "скорой помощи"
На вандала, закрасившего на Невском надпись об артобстреле, завели уголовное дело
Петербуржцы задолжают за коммуналку двенадцать миллиардов рублей
Ветеринары не смогли спасти обезьянку, которая жила в подвале
Часы Лансере на Малой Конюшенной снова заработали
Новые станции Фрунзенского радиуса откроются не раньше февраля
В Токсовском тоннеле в ДТП погибли двое рабочих
В Петербурге будут судить двух граждан Китая за контрабанду картин
В Петербурге на КАД установят систему безопасности за два миллиарда рублей
Александр Гуцан сменил Александра Беглова в Совбезе
Петербург с начала года избавился от половины незаконных свалок
В Петербурге вспомнили главного грека России
На Невском заново наносят надпись «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна»
В парламенте Петербурга обсудили туристический сбор
Депутаты поддержали обе губернаторские поправки
В Токсовском тоннеле на КАД меняется схема движения
На Пулковском шоссе у многоэтажки нашли тело мужчины
Петербуржцы выберут имя гиббону из Ленинградского зоопарка
Снег стал причиной тройного ДТП в Пушкине
Полиция Петербурга поймала женщин, укравших малыша из роддома
Старушка на миллион: В Петербурге «установщики окон» обворовали пенсионерку
Могли бы еще поиграть: Тренер «Шальке» попенял на судейство после игры с «Зенитом»
В Купчино на покупателей супермаркета упал потолок