В Санкт-Петербурге утром по дороге на работу пропала 19-летняя девушка

СЕГОДНЯ 01:16 2018-11-20T01:18:24+03:00

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Утром в понедельник 19 ноября 19-летняя Валерия Никитина вышла из дома, чтобы поехать на работу. Девушка живет у рынка "Юнона", работает у станции метро "Кировский завод". Поехала на автобусе, как и обычно. Но на работе так и не появилась.

- В 08:30 писала, что в автобусе ее пыталась заговорить цыганка, - рассказывают друзья девушки.

С того часа и до сих пор о том, что с ней и где она может быть ничего не известно. Девушку ищет полиция и волонтеры.

Как пишут в соцсетях друзья Валерии, выходя из дома, она надела синее пальто, серые сапоги и шарф-хомут. Рост девушки примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, волосы рыжие. Особые приметы - три шрама на левой щеке.

Всех, кто видел или что-либо знает о Валерии,просят позвонить в полицию.