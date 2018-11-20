СЕГОДНЯ 07:43 2018-11-20T07:44:33+03:00

Прогноз погоды на 20 ноября в Петербурге: Вторник будет ясным, но прохладным. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Петербурге холодно. Горожане, отвыкшие от минусовых температур, во вторник утром вынуждены кутаться в шарфы и поднимать воротники курток, чтобы согреться. Зима близко и погода тонко намекает, что пора утепляться.

- 20 ноября в Северной столице ожидается переменчивая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха 0…+2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - говорится на сайте петербургского гидрометцентра.

При этом синоптики настойчиво напоминают, что ночью и в утренние часы, из-за заморозков на дорогах может образовываться гололедица. Вчера, вкупе с мокрым снегом это привело к нескольким ДТП, поэтому водителям, которые до сих пор не «переобулись», надо срочно сменить резину на зимнюю, или же оставить машину у дома.