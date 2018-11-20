2018-11-20T08:10:50+03:00
Происшествия

На Пискаревском проспекте машина каршеринга снесла забор

Парня и двух девушек, находившихся в автомобиле, увезли на скорой
Петр КИБЕР
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На Пискаревском проспекте машина каршеринга снесла забор. Фото: vk.com/spb_todayНа Пискаревском проспекте машина каршеринга снесла забор. Фото: vk.com/spb_today
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Автомобили каршеринговых компаний уверенно выходят в лидеры по числу ДТП в Петербурге. Наряду с многочисленными машинами такси, они обогнали даже маршрутки, которые 45 процентов россиян считают опасным для жизни транспортом. Очередное подтверждение статистики произошло в ночь на 20 ноября на Пискаревском проспекте.

- Перед развязкой машина снесла около 20 метров ограждения. Водителя и пассажирку увезли на скорых, - сообщают свидетели аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Позднее стало известно, что в машине с водителем ехали три девушки. Двоих из них забрали медики, у третьей – перелом руки.

Сам инцидент произошел около половины третьего ночи. Прокатный «Хендай Солярис» на скорости влетел в ограждения, отделяющие трамвайные пути от дороги и снес несколько секций забора. У машины оказались полностью разбиты перед и задняя часть.

К месту ДТП быстро прибыли полиция, пожарные и три машины скорой помощи, которые и увезли пострадавших. В причинах аварии разбираются инспектора ГИБДД.

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