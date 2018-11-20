«Экострой» очистит петербургские водоемы за 223 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:29 2018-11-20T08:31:00+03:00

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В Петербурге подвели итоги аукционов, на которых разыгрывалось право заниматься очисткой городских водоемов за весьма солидную сумму в 223 миллиона рублей. Победителем всех шести конкурсных лотов стало госпредприятие «Экострой», которое второй раз получает подобный подряд.

- Победитель будет заниматься очисткой рек и каналов от наплавного мусора в течение 2019 года, - говорится в описании заявки на сайте госзакупок.

Кроме проточных водоемов, «Экострой» займется и чисткой прудов, за которыми надо следить с апреля по ноябрь – когда на поверхности нет льда.

Сама организация, которая занимается ликвидацией экологических аварий, вывозом ртути и подобными случаями, уже второй год подряд становится победителей конкурса, объявленного городским комитетом по природопользованию. Раньше чисткой рек и каналов традиционно занимался «Ленводхоз», но в нынешнем году его заявку даже не стали рассматривать.