СЕГОДНЯ 09:36 2018-11-20T09:36:45+03:00

В подъезде дома на улице Латышских стрелков нашли тело убитой пенсионерки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Изменить размер текста: A A

Полиция Невского района Санкт-Петербурга ведет розыск преступника, который накануне днем жестоко расправился с пожилой женщиной. Труп 71-летней жительницы города, был найден в подъезде одного из домов Невского района.

- Тело обнаружили жители второго корпуса дома номер 5 по улице Латышских стрелков, - пишут «Невские новости».

Известно, что преступление было совершено днем 19 ноября. Убийца нанес жертве удар по голове, от чего 71-летняя женщина скончалась, а после бросил тело на лестничной площадке 14-го этажа и скрылся.

Сейчас тело женщины передано для дальнейшего обследования в морг, где судмедэксперты должны дать точное заключение о нанесенных пенсионерке ранениях.

Правоохранительные органы, в свою очередь, устанавливают личность неизвестного преступника и разбираются в мотивах произошедшего. По факту случившегося Следственный комитет завел дело по статье «убийство».