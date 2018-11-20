2018-11-20T10:11:34+03:00
Происшествия

Петербургские полицейские купили 800 таблеток поддельной «виагры»

Искать продавца сомнительного средства для потенции пришлось после многочисленных жалоб горожан
Петр КИБЕР
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Петербургские полицейские купили 800 таблеток поддельной «виагры».Петербургские полицейские купили 800 таблеток поддельной «виагры».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Полиция Санкт-Петербурга встала на защиту чести мужчин города и поймала продавца поддельной «виагры», на которого жаловались многочисленные покупатели. Документов на товар у торговца не оказалось.

- Сотрудники полиции договорились о встрече с продавцом сердечно-сосудистых препаратов, имеющих действие для повышения потенции и провели контрольную закупку, - Сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С торговцем, на которого массово жаловались обманутые в ожиданиях потребители, полицейские повстречались у метро «Гражданский проспект». Мужчина передал стражам порядка партию из 800 таблеток и заверил, что все будет в порядке.

Однако, когда карты были раскрыты и полицейские попросили предъявить сертификаты на лекарства, показать документы продавец не смог. Сейчас весь изъятый у коммерсанта товар отправлен на экспертизу, которая покажет, насколько безобидной была поддельная «виагра». А против самого мужчины завели дело, пока административное.

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