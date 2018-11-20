2018-11-20T11:16:04+03:00
Общество

Полиция задержала водителя, сбившего солиста «Поющих гитар»

Сначала ГИБДД нашла брошенную машину, а потом и 27-летнего петербуржца, сбежавшего с места ДТП
Петр КИБЕР
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Полиция задержала водителя, сбившего солиста «Поющих гитар». Фото: ВИА "Поющие гитары"Полиция задержала водителя, сбившего солиста «Поющих гитар». Фото: ВИА "Поющие гитары"
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Полиция Санкт-Петербурга нашла водителя белого «Ситроена», который 18 ноября сбил солиста ансамбля «Поющие гитары» Валерия Ступаченко и его жену. Виновником аварии оказался 27-летний местный житель, который, испугавшись содеянного, сбежал с места ДТП.

- В отношении мужчины составлен административный протокол, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, что ДТП произошло около шести часов вечера 18 ноября у дома номер 14, корпус 4 по проспекту Просвещения. Водитель иномарки не заметил двух пешеходов и сбил их. В результате 75-летний солист «Поющих гитар» Валерий Ступаченко и его 63-летняя жена Вера были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Прибывшие на место полицейские обнаружили брошенный белый «Ситроен» с разбитым бампером. По номеру машины установили владельца и определили того, кто был за рулем машины.

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