2018-11-20T12:50:34+03:00
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера

Ранее труп с синяками и ссадинами нашли в одной из квартир Московского района Северной столицы
Петр КИБЕР
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В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера.В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Полиция Московского района Санкт-Петербурга задержала 47-летнюю жительницу Северной столицы, которую подозревают в убийстве собственного отца. Женщину уже допросили следователи.

- Труп 71-летнего мужчины был найден днем 19 ноября в одной из квартир 10/1 по 5-му Предпортовому проезду, - пишет «Мойка 78».

При осмотре тела эксперты обнаружили кровоподтеки на лице пенсионера, которые могли быть получены при жизни от побоев, а также ссадину на затылке. Именно травма головы и могла стать причиной гибели.

Полицейские быстро установили, что кроме погибшего в квартире прописана и его 47-летняя дочь. Женщина оказалась судимой. Кроме этого она вела не самый спокойный образ жизни. Подозреваемую задержали и доставили в отделение, где она дала показания.

Пока других сведений в полиции не сообщают. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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