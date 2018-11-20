2018-11-20T13:09:19+03:00
Общество

В центре Петербурга до Нового года будут ремонтировать теплотрассу

Из-за укладки труб на проезд по 9-й и 10-й Советской улицам введут ограничения
Петр КИБЕР
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В центре Петербурга до Нового года будут ремонтировать теплотрассу. Фото: Пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».В центре Петербурга до Нового года будут ремонтировать теплотрассу. Фото: Пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».
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Чтобы в Новый год у петербуржцев в домах было тепло, надо перед праздниками отремонтировать старые трубы, которые то и дело дают течь. Но в центре города это сделать не так просто – места мало, а людей много. Поэтому из-за работ до 27 декабря проезд по 9-й и 10-й Советским улицам будет ограничен.

- 19 ноября 2018 года ремонтные бригады приступили к монтажу временной тепловой сети, проводимой в рамках реконструкции магистрали «Рылеевская», - сообщает пресс-служба «Теплосети Санкт-Петербурга».

Коммунальщики проложат новые трубы диаметром 500 миллиметров по 10-й Советской на участке от Новгородской до Мытнинской улиц, и по 9-й Советской от Мытнинской до Суворовского проспекта.Позднее трубы заменят на постоянные.

Чтобы не встать в пробку, и не потерять время, в «Теплосети» просят водителей быть внимательными и заранее планировать маршрут объезда проблемного места.

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