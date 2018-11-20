2018-11-20T13:42:13+03:00
Происшествия

На Испытателей «Форд» после ДТП улетел в павильон «Петроэлектросбыта»

По пути иномарка чуть не снесла людей на автобусной остановке
Петр КИБЕР
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На Испытателей «Форд» после ДТП улетел в «Петроэлектросбыт». Фото: "КП-Петербург"На Испытателей «Форд» после ДТП улетел в «Петроэлектросбыт». Фото: "КП-Петербург"
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ДТП, которое едва не закончилось трагедией, произошло на перекрестке проспекта Испытателей и Серебристого бульвара в Приморском районе Петербурга. Красный «Форд Фокус» с девушкой за рулем, зацепил «Киа Рио» и от удара улетел в здание «Петроэлектросбыта», по пути едва не снеся автобусную остановку.

- После столкновения женщине, которая ехала пассажиркой в «Форде», стало плохо, - сообщают очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей инцидента, девушка в красной иномарке хотела «проскочить» перекресток, но не успела. Зато сильно повезло людям, которые стояли на остановке. Машина пролетела в нескольких сантиметрах от них, лишь чудом никого не задев. Зато нехорошо с сердцем стало матери хозяйки «Форда», сидевшей на пассажирском кресле. Женщину пришлось усадить на стул, который вынесли на улицу сердобольные граждане.

На проспекте Испытателей иномарка протаранила павильон.К счастью, все живы

В комментариях местные жители пишут, что этот перекресток проблемный. На нем постоянно бьются, а здание «Петроэлектросбыта» уже «обстучали» со всех сторон. Шутники предлагают сотрудникам павильона доплачивать за риск на работе.

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