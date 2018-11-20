Задержан водитель «Шкоды», устроивший смертельное ДТП на Лиговском проспекте
Полиция Санкт-Петербурга арестовала предполагаемого виновника смертельной аварии, которая произошла в самом центре Санкт-Петербурга. 23-летний мужчина, ехавший за рулем «Шкоды» и врезавшийся в китайскую иномарку, взят под стражу.
- По версии следствия, водитель «Шкоды», двигаясь по Лиговскому проспекту, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем BYD, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Напомним, что в ночь на 19 ноября на перекрестке Лиговского проспекта и Транспортного переулка столкнулись две иномарки. От удара китайский BYD вспыхнул и моментально сгорел. В машине в этот момент были мужчина и женщина, которые погибли в огне. В «Шкоде» ехали четверо мужчин, после ДТП они были госпитализированы с различными травмами.
В настоящее время в отношении водителя «Шкоды» заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».