Прокуратура Петербурга потребовала от турфирмы вернуть деньги пенсионерам за сорванное «свадебное путешествие»

СЕГОДНЯ 14:43 2018-11-20T14:45:28+03:00

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Прокуратура Санкт-Петербурга встала на защиту интересов пары влюбленных пенсионеров, которые так и не смогли отметить 44-летие совместной жизни на острове Хайнань из-за проблем у туроператора «Матрешка-тур».

- Поездка была сорвана по вине туроператора, однако, пенсионеры не получили ни ответа на свое заявление, ни денежных средств, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Не получив денег, пожилая пара пожаловалась в надзорное ведомство, которое по закону имеет право защищать права пенсионеров. Прокуратура пошла в суд, который и вынес решение в пользу потерпевших.

Кроме возврата денег за недешевый отдых – всего 130 тысяч рублей, пожилым людям присудили и компенсацию в 70 тысяч рублей. Пока решение суда в законную силу не вступило, но если общество с ограниченной ответственностью «Матрешка-Тур» выездной туризм» не будет «упираться рогами» и вернет средства, то пенсионеры смогут, наконец, отдохнуть за границей.