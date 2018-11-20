Стадо беременных коз пропало в Гатчинском районе

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-20T15:45:02+03:00

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Жительница Ленобласти потеряла своих кормильцев. 22 козочки Татьяны П. как обычно паслись между Кобралово и поселком Коммунар в Гатчинском районе, а потом пропали. Куда подевалось целое стадо, хозяйка ума приложить не может. Все, что просит сейчас женщина - помочь ей с поисками. А они, между прочим, ведутся уже двое суток.

- Сейчас сезон охоты открыт и, скорее всего, козочек могли напугать собаки, - вздыхает Татьяна. - О том, что их могли украсть, мы даже думать не хотим. Начались холода - они не выживут, тем более несколько голов беременны, родят со дня на день. Если кто-то из ваших знакомых или родных в соседних населенных пунктах увидят их, пожалуйста, сообщите.

Татьяна уверена, что козочки должны выйти в какой-то населенный пункт. Будут искать дом.

Связаться с хозяйкой пропавшего стада коз можно через социальную сеть Вконтакте.