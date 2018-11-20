2018-11-20T15:45:02+03:00
Происшествия

Стадо беременных коз пропало в Гатчинском районе

Животные паслись на пастбище недалеко от поселка Коммунар
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Стадо беременных коз исчезло с пастбища в Ленобласти.Стадо беременных коз исчезло с пастбища в Ленобласти.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Жительница Ленобласти потеряла своих кормильцев. 22 козочки Татьяны П. как обычно паслись между Кобралово и поселком Коммунар в Гатчинском районе, а потом пропали. Куда подевалось целое стадо, хозяйка ума приложить не может. Все, что просит сейчас женщина - помочь ей с поисками. А они, между прочим, ведутся уже двое суток.

- Сейчас сезон охоты открыт и, скорее всего, козочек могли напугать собаки, - вздыхает Татьяна. - О том, что их могли украсть, мы даже думать не хотим. Начались холода - они не выживут, тем более несколько голов беременны, родят со дня на день. Если кто-то из ваших знакомых или родных в соседних населенных пунктах увидят их, пожалуйста, сообщите.

Татьяна уверена, что козочки должны выйти в какой-то населенный пункт. Будут искать дом.

Связаться с хозяйкой пропавшего стада коз можно через социальную сеть Вконтакте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге открылось голосование за сохранение названия аэропорта «Пулково»
В Петербурге мать попросила не судить медсестру, из-за которой младенец упала на пол и ударился головой
Прокуратура Петербурга потребовала от турфирмы вернуть деньги пенсионерам за сорванное «свадебное путешествие»
Задержан водитель «Шкоды», устроивший смертельное ДТП на Лиговском проспекте
На Испытателей «Форд» после ДТП улетел в павильон «Петроэлектросбыта»
В центре Петербурга до Нового года будут ремонтировать теплотрассу
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве 71-летнего пенсионера
Депутаты петербургского ЗакСа просят Албина спасти сгоревший кинотеатр «Орбита»
Горжилинспекция Петербурга назвала лучшие районы города
Полиция задержала водителя, сбившего солиста «Поющих гитар»
Петербургские полицейские купили 800 таблеток поддельной «виагры»
В подъезде дома на улице Латышских стрелков нашли тело убитой пенсионерки
В Петербурге впервые отметили День профсоюзного работника
«Экострой» очистит петербургские водоемы за 223 миллиона рублей
На Пискаревском проспекте машина каршеринга снесла забор
Прогноз погоды на 20 ноября в Петербурге: Вторник будет ясным, но прохладным
В Санкт-Петербурге утром по дороге на работу пропала 19-летняя девушка
В Ленобласти два брата нападали на стариков и поджигали их заживо
Бывшего ректора Аграрного университета в Петербурге арестовали за растрату 36 миллионов рублей
Пьяный петербуржец избил водителя "скорой помощи"
На вандала, закрасившего на Невском надпись об артобстреле, завели уголовное дело
Петербуржцы задолжают за коммуналку двенадцать миллиардов рублей