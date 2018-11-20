В Петербурге мать попросила не судить медсестру, из-за которой младенец упала на пол и ударился головой

СЕГОДНЯ 15:43 2018-11-20T15:46:20+03:00

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В Петербурге закрыли уголовное дело медсестры, из-за которой с пеленального столика упал ребенок. Медик поменяла младенцу белье и оставила без присмотра. В итоге грудничок перевернулся и упал на пол, сильно ударившись головой. Врачи оценили травму - как тяжкий вред здоровью. На женщину возбудили уголовное дело. Но мать ребенка решила простить горе-медсестру.

- У ребенка были множественные повреждения головы, - рассказывают в прокуратуре. - Медсестра полностью признала свою вину, принесла извинения потерпевшей – матери ребенка, а также загладила вред. По словам матери, подсудимая активно участвовала в реабилитации ребенка, в связи с чем, претензий к ней она не имеет.

После этого мать попросила закрыть уголовное дело медсестры, пояснив, что они примирились. Суду ничего не оставалось, как согласиться с родителями грудничка. В итоге медик избежала наказание,