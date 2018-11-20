На Московском вокзале мигранты выпотрошили призовой автомат

СЕГОДНЯ 17:00 2018-11-20T17:01:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга задержала 33-летнего мужчину, который вытащил подарки из призового автомата. Преступник действовал с сообщником. По предварительной версии, ограбление было заранее спланировано, потому как самого момента кражи никто не заметил.

- Гости города, которые приехали в Северную столицу на заработки, проникли в Световой зал Московского вокзала, где и стоял автомат, - пояснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Петербургу. – Они сняли стекло с призового автомата и похитили два телефона известного бренда и четыре пары наручных часов. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.

Известно, что один из подозреваемых приехал в Петербург из Владикавказа, второй – из страны ближнего зарубежья.

- Один из подозреваемых был задержан, позже выяснилось, что он находится в федеральном розыске по подозрению в краже и незаконном обороте наркотиков, - добавили в ведомстве. - В отношении обоих мигрантов возбуждено уголовное дело.