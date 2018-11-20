После пожара в Выборге нашли труп человека

СЕГОДНЯ 17:09 2018-11-20T17:09:43+03:00

Сообщение о возгорании заброшенного дома на Травяной улице в Выборге поступило 19 ноября, в 20:23 часа.

Возгорание произошло в заброшенном здании в поселке имени Ленина в Ленинградской области

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После ликвидации пожара в поселке Ленина Выборгского районе Ленобласти спасатели обнаружили обгоревшие останки неизвестного человека. По версии полиции, погибшим стал бездомный. Обгоревшие останки направлены в морг, где специалисты определят пол и возраст погибшего.

- Сообщение о возгорании заброшенного дома на Травяной улице в Выборге поступило на телефон экстренной службы в понедельник, 19 ноября, в 20:23 часа, - сообщили Главного управления МЧС России по Петербургу и региону. - На место происшествия выезжали спасатели 52-ой пожарной части Ленобласти.

В течение двух часов пожарные боролись с огнем, и к половине одиннадцатого вечера им все же удалось ликвидировать возгорание, которое распространилось на площади в 60 квадратных метров.