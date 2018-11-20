2018-11-20T17:12:04+03:00
Общество

В Петербурге 300 домов оставались без тепла и горячей воды

Водоснабжение жителям должны уже вернуть
Роман ЛЯЛИН
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В Санкт-Петербурге жители домов по улице Стачек оставались без горячей воды и отопления. Как объяснили энергетики, это было вызвано плановыми работами на магистрали. Рабочие переключали дома на временный трубопровод.

- На это время было ограничено теплоснабжение и подача горячей воды в 297 жилых зданий, - сообщают в "Теплосети Санкт-Петербург". - Обращаем внимание, что плановые ремонтные работы по согласованию с районными администрациями проводятся круглогодично. АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заранее планирует графики работ получает разрешения в установленном порядке, информирует управляющие компании.

Там заявили, что отключения горячей воды и отопления нужны, чтобы избежать перебоев зимой.

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