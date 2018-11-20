Фонтан кипятка вырвался из-под земли в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-20T19:06:33+03:00

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Фонтан горячей воды образовался из-под земли после прорыва трубы на улице Зайцева в Кировском районе Петербурга. Столп кипятка, который бьет на несколько метров в высоту, попал на видео камер очевидцев происшествия.

- Красиво. А ночью мороз будет, вот и каток детишкам, - иронично добавил один из очевидцев.

Фонтан из горячей воды забил на улице Зайцева.

Инцидент замечен местными жителями в пятом часу вечера во вторник, 20 ноября. Кто-то из прохожих догадался вызвать коммунальщиков, но большинство из них все же снимали происходящее на телефоны. Видео мощного фонтана, который вырвался из-под асфальта рядом с проезжей частью на улице Зайцева, действительно, эффектно. Хорошо, что никто не пострадал. Во всяком случае пока сообщений об этом нет, хотя на место ЧП приехала скорая.

- Ничего себе! Гейзернули так гейзернули, - ахнули местные жители, увидев бурлящий фонтан. - Тут пять машин спасательных служб работают, устраняют «фонтан».