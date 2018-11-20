Петербуржцы стали больше тратить денег на развлечения в сети

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-20T18:25:55+03:00

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Жители Петербурга стали намного чаще тратить деньги в интернете. Больше всего петербуржцы пользуются услугами доставки еды, интернет-магазинов, а также покупают билеты на различные развлекательные мероприятия.

- Чаще всего жители Северной столицы оплачивают в сети онлайн-игры, - отметили авторы исследования, сервис «Яндекс.Деньги». – За последний год почти в два раза увеличился средний чек петербуржцев за покупки в интернет-магазинах, за приобретение билетов на концерты, в кино и театры.

Сервис «Яндекс.Деньги» составил статистику на основе анализа платежей своих пользователей на сайте и в мобильном приложении за 2017 и 2018 года. Так, средний чек петербуржца в сети составляет 1960 рублей – за год он вырос в 1,7 раз.

- Самой большой единоразовой тратой в интернете у петербуржцев обычно становится покупка авиабилетов – 9060 рублей. Дальше идут платежи по кредитам – 7290 рублей, коммунальные услуги – 4700 рублей, - уточнили в пресс-службе сервиса. – На развлекательные мероприятия жители города на Неве тратят в среднем по 2350 рублей за раз, а на доставку еды около двух тысяч рублей.