Похищенное электричество обойдется Петербургу в 500 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:51 2018-11-20T18:52:49+03:00

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С начала года в 2018 году жители Петербурга и области нелегально «нажгли» более 500 млн рублей. Такие данные опубликовало «Ленэнерго», отчитавшись о проведенных рейдах. За 10 месяцев сотрудникам компании удалось поймать на энерговоровстве более 6,5 тысяч человек. Из них 633 пользовались электричеством без учета, а остальные решили и вовсе не заключать договор с поставщиком и рисковали жизнью окружающих ради бесплатного света.

- Общая стоимость незаконного потребления электроэнергии в Ленобласти составила 502,4 млн. руб., - отметили в ПАО «Ленэнерго». - С января по октябрь 2018 года оформлено 633 акта по безучетному и 5792 акта по бездоговорному потреблению электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как отмечают в «Ленэнерго», от энерговоровства беспечных жителей страдают все остальные - то есть добросовестные плательщики.

- Потребление электроэнергии без соответствующих договоров – неконтролируемая нагрузка на сеть, которая существенно снижает надежности электроснабжения потребителей, – объясняют в ведомстве. – Кроме того, самовольное присоединение, как правило, делается с грубейшими нарушениями техники безопасности и с риском для жизни.