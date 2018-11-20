В Токсово вандалы украли мальчика у «Читающей семьи»

СЕГОДНЯ 19:12 2018-11-20T19:14:27+03:00

Полиция ищет преступников, которые изуродовали скульптуру еще до ее торжественного открытия

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Не успели в Токсово открыть новую скульптуру «Читающая семья», как она уже лишилась сына. Одну фигуру памятника, выполненного из металла, утащили неизвестные люди. Полиция начала проверку по факту кражи.

- В половину четвертого во вторник, 20 ноября, в полицию Всеволожского района поступило обращение о пропаже элемента скульптурной композиции, - рассказали в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти. – Фигура мальчика исчезла накануне ночью.

Памятник «Читающая семья» представляет собой сидящих на скамейке женщину с мальчиком, который держит в руках открытую книгу, и стоящего за ними мужчину. В конце недели, 25 ноября, должно было пройти торжественное открытие скульптуры на Привокзальной площади в Токсово. Однако состоится оно теперь или нет, уверенно утверждать нельзя. Вся надежда возлагается на сотрудников полиции.