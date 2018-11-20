2018-11-20T20:07:38+03:00
Происшествия

В Петербурге во время продажи авто убили покупателя

Мужчины не смогли договориться и затеяли драку
Лилия КОЗЛОВА
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Продажа авто в Петербурге закончилась поножовщиной.Продажа авто в Петербурге закончилась поножовщиной.
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В Красногвардейском районе Петербурге рядом с ночным клубом «Аризона» днем во вторник, 20 ноября, произошла драка, которая закончилась убийством человека.

- Трое мужчин договорились встретиться на Индустриальном проспекте возле ночного клуба для того, чтобы обсудить сделку о покупке-продаже автомобиля, - рассказали очевидцы трагедии. – Продавец приехал один, покупатели – вдвоем.

В ходе обсуждения, возможно, стоимости машины, мужчины что-то не поделили, перешли на крики, а после и вовсе начали драться. Продавец выхватил нож и набросился на потенциальных покупателей. Один из них и скончался на месте, второго медики успели экстренно доставить в больницу, где сейчас борются за его жизнь.

- Продавец даже не попытался скрыться с места ЧП, - отметил собеседник "КП". – Он был задержан полицией рядом с ночным клубом.

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