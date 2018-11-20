По факту смерти гостей на свадьбе в гостинице «Азимут» возбудили дело

СЕГОДНЯ 20:12 2018-11-20T20:13:10+03:00

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Следственные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин, которые были гостями на свадьбе в ресторане на шестом этаже гостиницы «Азимут». По всей видимости, отвечать за трагедию придется владельцам помещения, где проходило торжество.

- Следственный комитет по результатам проведения доследственной проверки возбудил дело за «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», - уточнили КП в следственном органе. – Проводятся мероприятия, направленные на установление всех трагических обстоятельств.

Напомним, что смертью двух гостей закончилась пышная свадьба в ресторане Graf Zeppeling. Вечером 20 октября двое мужчин вышли подышать воздухом на террасу, на которой ограждения заменяют огромные панорамные окна. В какой-то момент конструкция не выдержала, и оба гостя рухнули на каменное крыльцо у отеля. От полученных травм мужчины скончались.