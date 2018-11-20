2018-11-20T20:11:45+03:00
Происшествия

В Петербурге возбудили дело после гибели двух гостей на свадьбе

Мужчины выпали с террасы, когда обрушилась крыша ресторана
Роман ЛЯЛИН
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Гости свадьбы погиблиГости свадьбы погиблиФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Петербурге следователи решили найти виновных гибели двух гостей свадьбы. Мужчины выпали с террасы, когда обрушилась крыша панорамного ресторана Graf Zeppelin. От полученных травм они скончались на месте. Крыльцо у отеля, на которое рухнули гости свадьбы, оказалось каменным.

- Произошло разрушение конструкции ограждения крыши ресторана, расположенного в одной из гостиниц, - поясняют в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц". Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Пока подозреваемых по уголовному делу у следователей нет.

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