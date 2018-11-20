Трое погибших при взрыве завода в Гатчине находились в России незаконно
Прокуратура Ленобласти провела проверку на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине, где при взрыве погибли пять человек. Как оказалось, на предприятии было много нарушений, которые раньше попросту игнорировали.
- Организация допускала нарушения пожарной безопасности, - поясняют в прокуратуре. - Там не было системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре. Работникам не проводили вводный инструктаж.
При этом трое погибших мигрантов, как оказалось, работали на заводе и жили в России незконно. Сейчас ревизоры уже возбудили 16 административных дел.
- Будет дана принципиальная оценка деятельности ответственных должностных лиц, - пояснили в прокуратуре.
Сейчас работу завода прокуратура взяла на контроль.