Трое погибших при взрыве завода в Гатчине находились в России незаконно

СЕГОДНЯ 20:50 2018-11-20T20:51:16+03:00

Взрыв прогремел в цехе по производству пиротехники. Фото: ГУ МЧС РФ по Ленинградской области

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Прокуратура Ленобласти провела проверку на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчине, где при взрыве погибли пять человек. Как оказалось, на предприятии было много нарушений, которые раньше попросту игнорировали.

- Организация допускала нарушения пожарной безопасности, - поясняют в прокуратуре. - Там не было системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре. Работникам не проводили вводный инструктаж.

При этом трое погибших мигрантов, как оказалось, работали на заводе и жили в России незконно. Сейчас ревизоры уже возбудили 16 административных дел.

- Будет дана принципиальная оценка деятельности ответственных должностных лиц, - пояснили в прокуратуре.

Сейчас работу завода прокуратура взяла на контроль.