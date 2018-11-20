2018-11-20T21:25:07+03:00
Спорт

В УЕФА утвердили пять тренировочных площадок для для Евро-2020

Никаких претензий у комиссии не возникло
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге обсудили подготовку города к проведению в Северной столице матчей Чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Все имеющиеся объекты, которые были готовы еще к ЧМ-2018, соответствуют требованиям УЕФА.

- По итогам трех инспекционных визитов представителями УЕФА была дана высокая оценка готовности городской инфраструктуры, а также задействованных городских служб к проведению матчей Чемпионата Европы, - пояснили в Смольном. - При этом каких-либо дополнительных требований в отношении строительства новых инфраструктурных объектов для данного турнира озвучено не было.

В УЕФА уже утвердили пять тренировочных площадок. Это стадионы «Петровский» и «Смена», два стадиона в Павловске и Зеленогорске, а также база футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке.

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