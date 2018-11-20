2018-11-20T23:41:29+03:00
Происшествия

Убегая с украденными из магазина продуктами, петербуржец попал под машину

По словам очевидцев, мужчина сильно не пострадал
Елена МОЛОДКИНА
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Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтактеФото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте
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Вечером 20 ноября на улице Маршала Тухачевского под колеса легковушки попал мужчина. На дороге он появился совершенно внезапно - водитель не успел опомниться. Как рассказали свидетели ДТП, пешеход, действительно, выбежал на дорогу, не глядя по сторонам.

- Он своровал товар в магазине, напал на продавца и побежал, начал перебегать дорогуи попался, попав под машину, - написали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

"Мгновенная карма в действии", "Вот оно, преступление и наказание", "Водителя жалко", - пишут в соцсети комментаторы.

На место ДТП и преступления приехали и полицейские, и "скорая помощь". Мужчина, укравший продукты, под колесами авто пострадал, но выжил. Пока его увезли в больницу. Началась доследственная проверка.

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