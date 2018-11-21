2018-11-21T07:50:54+03:00
Общество

В Петербурге умер бывший тренер баскетбольного «Спартака» Евгений Яхонтов

Заслуженный специалист скончался через месяц после своего 80-летия
Петр КИБЕР
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В Петербурге умер бывший тренер баскетбольного «Спартака» Евгений Яхонтов. Фото: БК "Спартак"В Петербурге умер бывший тренер баскетбольного «Спартака» Евгений Яхонтов. Фото: БК "Спартак"
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Петербургский спорт понес тяжелую утрату. На 81-м году жизни умер заслуженный тренер России по баскетболу, доктор педагогических наук и экс-наставник ленинградского «Спартака» Евгений Яхонтов.

- Сегодня наш баскетбол потерял Великого педагога, ученого, тренера, спортсмена и замечательного человека. Светлая память. Пусть земля будет пухом, - сообщается на сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.

Выражают искренние соболезнования родным и в «Спартаке», который долгие годы тренировал Евгений Яхонтов. Но и сойдя с капитанского мостика, он не порвал с командой, а был «голосом» клуба на играх чемпионата России.

Скорбят об утрате и в петербургском Университете физической культуры имени Лесгафта, где специалист занимал должность профессора на Кафедре теории и методики спортивных игр.

Всего месяц назад Евгений Рафаилович отметил свой 80-й день рождения, однако дожить до следующего юбилея не смог. О причинах смерти известного тренера не сообщается.

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