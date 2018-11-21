В Петербурге умер бывший тренер баскетбольного «Спартака» Евгений Яхонтов
Петербургский спорт понес тяжелую утрату. На 81-м году жизни умер заслуженный тренер России по баскетболу, доктор педагогических наук и экс-наставник ленинградского «Спартака» Евгений Яхонтов.
- Сегодня наш баскетбол потерял Великого педагога, ученого, тренера, спортсмена и замечательного человека. Светлая память. Пусть земля будет пухом, - сообщается на сайте Федерации баскетбола Санкт-Петербурга.
Выражают искренние соболезнования родным и в «Спартаке», который долгие годы тренировал Евгений Яхонтов. Но и сойдя с капитанского мостика, он не порвал с командой, а был «голосом» клуба на играх чемпионата России.
Скорбят об утрате и в петербургском Университете физической культуры имени Лесгафта, где специалист занимал должность профессора на Кафедре теории и методики спортивных игр.
Всего месяц назад Евгений Рафаилович отметил свой 80-й день рождения, однако дожить до следующего юбилея не смог. О причинах смерти известного тренера не сообщается.