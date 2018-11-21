2018-11-21T08:05:09+03:00
Общество

Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 21 ноября: Без осадков и около ноля

Утром на дорогах будет снег и гололедица, а днем подует холодный северный ветер
Петр КИБЕР
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Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 21 ноября: Без осадков и около ноля.Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 21 ноября: Без осадков и около ноля.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Сказанная с десяток раз фраза «скоро зима», наконец начинает сбываться. В Северной столице установилась минусовая температура, и потепления в ближайшее время не предвидится.

- 21 ноября в Санкт-Петербурге будет ясная, без осадков погода. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха установится в районе ноля градусов, а атмосферное давление меняться не будет, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

То, что зима близко, петербуржцы смогли почувствовать еще накануне, когда пронизывающий, холодный ветер заставил посильнее натянуть шапки и завязать шарфы. И даже те автомобилисты, которые до сих пор не поменяли летнюю резину на зимнюю, поспешили в шиномонтажные мастерские.

Учитывая, какой гололед был с утра среды на дорогах, езда на «лете» могла закончится плачевно. Тем более, что прогноз обещает аналогичную погоду и на ближайшие дни. И в четверг и в пятницу в Петербурге будет от ноля до минус двух градусов, а улицы и тротуары города превратятся в «каток» - будьте осторожны!

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