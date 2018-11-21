Девушка на «Ниссане» улетела в котлован на перекрестке Авиаконструкторов и Шаврова

СЕГОДНЯ 08:38 2018-11-21T08:38:59+03:00

Девушка на «Ниссане» улетела в ремонтный котлован на перекрестке Авиаконструкторов и Шаврова.

По словам очевидцев, молодая леди и ее спутник были в состоянии изрядного подпития

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Эффектным полетом и не менее красочным приземлением в котлован, выкопанный ремонтниками, закончилась поездка на машине для пары петербуржцев. Девушка за рулем красного «Ниссана Кашкай» не заметила яму, оказавшуюся посреди дороги.

- Снесла ограждения и приземлилась прямо в котлован на перекрестке проспекта Авиаконструкторов и улицы Шаврова, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Звонок в ГИБДД, а также скорую и МЧС, поступил около трех часов ночи 21 ноября. Когда экстренные службы прибыли на место, то обнаружили мирно стоящий на дне огромной – десять на десять метров – ямы автомобиль.

Как сообщают очевидцы, девушка, которая была за рулем кроссовера, находилась в сильном подпитии, также как и ее спутник. Не совсем трезвое состояние видимо и стало причиной, по которой, на хорошо освещенном перекрестке, пара не заметила огромного количества предупреждающих о ремонте знаков и ограждений.

По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. А машину теперь придется доставать краном.