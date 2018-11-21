2018-11-21T09:07:28+03:00
Общество

Александр Беглов присвоил названия безымянным тоннелям и путепроводам Петербурга

Врио губернатора Северной столицы подписал документ, присланный из Топонимической комиссии города
Петр КИБЕР
Поделиться:
Александр Беглов присвоил названия безымянным тоннелям и путепроводам Петербурга.Александр Беглов присвоил названия безымянным тоннелям и путепроводам Петербурга.Фото: Екатерина ПЕРЕТЯГИНА
Изменить размер текста:

Каждая улица, переулок или мост в городе должен иметь свое название. Именно для этого существует Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга, которая присваивает имена новым и старым, но не имеющим наименования объектам.

- 19 ноября врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, определяющее «имена» для двух тоннелей и шести путепроводов Северной столицы, - сообщается на электронном портале городского правительства.

С учетом решения Топонимической комиссии Петербурга, тоннели под Пискаревским проспектом севернее и южнее проспекта Непокоренных, стали 1-м и 2-м Пискаревским тоннелями.

Также названия получили и шесть путепроводов: Волхонский - через Киевское и Пулковское шоссе по Волхонскому шоссе; Красносельский - переезд через линию Гатчинской железной дороги в створе улицы Первого Мая и Пушкинского шоссе; Поклонногорский - через линию Выборгской железной дороги в створе улиц Вербной и Поклонногорской; Репинский путепровод - переезд через железную дорогу в Репино; Суздальский - через Выборгское шоссе в створе Суздальского шоссе и Суздальского проспекта и, наконец, Шуваловский - через линию Выборгской железной дороги по Суздальскому шоссе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Петербурге ограничат движение по Введенскому каналу
Петербургская школьница умерла после занятия физкультурой
В доме на Милионной улице, где жила Анна Ахматова, сделают элитный отель
Главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании на выходных
Девушка на «Ниссане» улетела в котлован на перекрестке Авиаконструкторов и Шаврова
Прогноз погоды в Санкт-Петербурге на 21 ноября: Без осадков и около ноля
В Петербурге умер бывший тренер баскетбольного «Спартака» Евгений Яхонтов
Убегая с украденными из магазина продуктами, петербуржец попал под машину
В УЕФА утвердили пять тренировочных площадок для для Евро-2020
Трое погибших при взрыве завода в Гатчине находились в России незаконно
По факту смерти гостей на свадьбе в гостинице «Азимут» возбудили дело
В Петербурге возбудили дело после гибели двух гостей на свадьбе
В Петербурге во время продажи авто убили покупателя
В Токсово вандалы украли мальчика у «Читающей семьи»
Похищенное электричество обойдется Петербургу в 500 млн рублей
Петербуржцы стали больше тратить денег на развлечения в сети
Фонтан кипятка вырвался из-под земли в Петербурге
В Петербурге 300 домов оставались без тепла и горячей воды
После пожара в Выборге нашли труп человека
На Московском вокзале мигранты выпотрошили призовой автомат
В Петербурге открылось голосование за сохранение названия аэропорта «Пулково»
В Петербурге мать попросила не судить медсестру, из-за которой младенец упала на пол и ударился головой
Стадо беременных коз пропало в Гатчинском районе