Александр Беглов присвоил названия безымянным тоннелям и путепроводам Петербурга

СЕГОДНЯ 09:07 2018-11-21T09:07:28+03:00

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Каждая улица, переулок или мост в городе должен иметь свое название. Именно для этого существует Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга, которая присваивает имена новым и старым, но не имеющим наименования объектам.

- 19 ноября врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление, определяющее «имена» для двух тоннелей и шести путепроводов Северной столицы, - сообщается на электронном портале городского правительства.

С учетом решения Топонимической комиссии Петербурга, тоннели под Пискаревским проспектом севернее и южнее проспекта Непокоренных, стали 1-м и 2-м Пискаревским тоннелями.

Также названия получили и шесть путепроводов: Волхонский - через Киевское и Пулковское шоссе по Волхонскому шоссе; Красносельский - переезд через линию Гатчинской железной дороги в створе улицы Первого Мая и Пушкинского шоссе; Поклонногорский - через линию Выборгской железной дороги в створе улиц Вербной и Поклонногорской; Репинский путепровод - переезд через железную дорогу в Репино; Суздальский - через Выборгское шоссе в створе Суздальского шоссе и Суздальского проспекта и, наконец, Шуваловский - через линию Выборгской железной дороги по Суздальскому шоссе.