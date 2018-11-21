2018-11-21T10:28:23+03:00
Происшествия

Петербургская школьница умерла после занятия физкультурой

17-летняя девушка впала в кому и в тот же день скончалась в больнице
Петр КИБЕР
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Петербургская школьница умерла после занятия физкультурой.Петербургская школьница умерла после занятия физкультурой.Фото: Александр ГЛУЗ
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Трагедией закончился обычный поход в оздоровительный физкультурный центр для ученицы 11 класса одной из школ Петербурга. После занятий спортом 17-летней девушке стало плохо прямо в холле здания, откуда ее увезли в больницу. К сожалению, спасти жизнь юной петербурженки врачам не удалось.

- В 13-20 из холла Центра физической культуры и спорта на Железнодорожном проезде, дом 32 была госпитализирована девочка 2001 года рождения, - пишут «Невские новости».

Прибывшие на место ЧП медики определили, что школьница уже находится в состоянии клинической смерти. На машине реанимации подростка доставили в больницу, но в 15-40 того же дня девочка скончалась не выходя из комы.

О происшествии медики сообщили в полицию. Теперь правоохранительные органы Невского района выясняют причины, по которым 17-летняя школьница умерла после обычного занятия физкультурой.

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