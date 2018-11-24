Детский ансамбль имени Дунаевского празднует 80 лет

СЕГОДНЯ 11:32 2018-11-24T11:35:07+03:00

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Ансамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского отмечает 80-летний юбилей. Об этом сообщается на сайте городского Дворца творчества юных. Сегодня в Ансамбле заняты более шестисот юных участников симфонического оркестра, хоровых коллективов, хореографического коллектива и студии художественного слова.

- За восемь десятилетий Коллектив сменил несколько поколений девчонок и мальчишек и сохранил добрые традиции, он находится в постоянном поиске нового репертуара и новых творческих решений, - сообщается на сайте. - Крупнейшие концертные залы нашего города: Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича; Большой концертный зал «Октябрьский»; Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга - были и остаются свидетелями успешных выступлений коллектива.

По случаю праздничной даты в субботу, 24 ноября, состоится концерт «Вечное движение». Большая юбилейная программа пройдет в Театрально-концертный комплекс «Карнавал».