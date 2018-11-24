2018-11-24T11:35:07+03:00
Общество

Детский ансамбль имени Дунаевского празднует 80 лет

Юбилей отметят специальной концертной программой
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Ансамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского празднует 80-летие. Фото: vk.com/anichkov_palaceАнсамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского празднует 80-летие. Фото: vk.com/anichkov_palace
Изменить размер текста:

Ансамбль песни и танца имени Исаака Дунаевского отмечает 80-летний юбилей. Об этом сообщается на сайте городского Дворца творчества юных. Сегодня в Ансамбле заняты более шестисот юных участников симфонического оркестра, хоровых коллективов, хореографического коллектива и студии художественного слова.

- За восемь десятилетий Коллектив сменил несколько поколений девчонок и мальчишек и сохранил добрые традиции, он находится в постоянном поиске нового репертуара и новых творческих решений, - сообщается на сайте. - Крупнейшие концертные залы нашего города: Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича; Большой концертный зал «Октябрьский»; Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга - были и остаются свидетелями успешных выступлений коллектива.

По случаю праздничной даты в субботу, 24 ноября, состоится концерт «Вечное движение». Большая юбилейная программа пройдет в Театрально-концертный комплекс «Карнавал».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве вслед за Петербургом могут поставить памятник Цою
Петербург отпраздновал 100 лет государственной охраны памятников
Албин заявил о будущих конкурентах «Метростроя»
МЧС предупреждает о дожде и мокром снеге ночью и в субботу 24 ноября
На стадионе "Санкт-Петербург" пройдет турнир по смешанным единоборствам
Михаил Боярский рассказал, как впервые ударил женщину
"Консул" несуществующего государства фиктивно поставил на учет иностранцев в Петербурге
В Колпино мужчина напал на полицейских
У Казанского собора в Петербурге заработала платная стоянка
В Петербурге поймали закладчика наркотиков
Ремонт путей меняет трассу трамвая №30 в Петербурге
В Петербурге поймали хулигана, закрасившего блокадную надпись на Невском проспекте
Прокуратура проверяет информацию об отравлении воспитанников частного детского сада в Петербурге
Житель Кингисеппа увидел в гостях бывшую жену и забил ее насмерть
Ночью в центре Кронштадта прорвало трубу с горячей водой