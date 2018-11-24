2018-11-24T14:26:04+03:00
Общество

В Москве вслед за Петербургом могут поставить памятник Цою

В Северной столице бронзовый музыкант появится на улице Танкиста Хрустицкого
Евгения МОСКВИНА
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Памятник Цою может появиться не только в Северной столице, но и в Москве.Памятник Цою может появиться не только в Северной столице, но и в Москве.
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Москвичи вслед за петербуржцами хотят обзавестись памятником музыканту Виктору Цою. Об этом завил Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, передает агентство «Москва». После решения властей Северной столицы установить монумент лидеру группы «Кино», в Москве тоже задумались о возможности появления такого памятника.

- У Виктора Цоя огромное количество поклонников не только в Петербурге, но и в Москве, поэтому с огромным интересом и удовольствием рассмотрим любое следующее предложение, которое поступит от тех, кто любит, помнит его. <...> Он этого вполне достоин. Он знаковый человек своего времени, - отметил Герасимов.

Глава комиссии Мосгордумы также напомнил, что в столице есть место памяти музканат - так называемая, стена Цоя на Арбате.

Напомним, что в Петербурге бронзового Цоя установят в сквере на улице Танкиста Хрустицкого.

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