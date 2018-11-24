Беглов посетил достраеваемую в Приморском районе школу
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов приехал в Приморский район города с проверкой. Об этом стало известно из сообщения руководителя пресс-службы Администрации губернатора Андрея Кибитова в Instagram.
- Александр Беглов осмотрел достраиваемую новую школу № 777 в Приморском районе и провел совещание по строительству объектов образования в северо-приморской части города, - сообщил Андрей Кибитов.
Как сообщается на официальном сайте новой Инженерно-технологической школы № 777, концепция ее работы будет предполагать формирование у учащихся основ инженерного мышления.
- Ее открытие станет комплексным решением ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников за счет укрепления партнёрства образования, промышленности и бизнеса, - говорится на сайте школы.