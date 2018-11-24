2018-11-24T16:34:50+03:00
Общество

В ночь на 25 ноября в Петербурге разведут четыре моста

О графике работы переправ информирует «Мостотрест»
Евгения МОСКВИНА
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В ночь на воскресенье в Северной столице разведут четыре переправы.В ночь на воскресенье в Северной столице разведут четыре переправы.Фото: Александр ГЛУЗ
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В ночь с субботы на воскресенье в Петербурге разведут четыре переправы через Большую и Малую Неву. Это будут Дворцовый, Благовещенский, Биржевой и Тучков мосты. Об этом сообщает пресс-служба «Мостотреста».

Так, в ночь с 24 на 25 ноября Дворцовый мост будет недоступен с 1:10 до 2:50 часов. Благовещенский – с 1:25 до 2:45 часов ночи. Биржевой мост будет разведен с 2:00 до 4:55. А разводка Тучкова моста будет осуществляться с 2:00 часов ночи до 2:55 и далее после временной сводки с 3:35 до 4:55.

Напомним, что с 14 ноября уже закрыли навигационный период для разводки мостов, расположенных на рукавах Невы - Сампсониевском, Гренадерском и Кантемировском. Там возможен пропуск единичных судов с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за двое суток. Полностью для движения судов водные пути Петербурга предполагают ззакрыть 26 ноября.

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