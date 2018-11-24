2018-11-24T17:55:44+03:00
Общество

В Петербурге лепнину на фасаде дома «восстановили» монтажной пеной

Горожане удивились такой «реставрации»
Евгения МОСКВИНА
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Элементы на фасаде ремонтники просто «дорисовали» монтажной пеной. Фото: соцсетиЭлементы на фасаде ремонтники просто «дорисовали» монтажной пеной. Фото: соцсети
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Дом на Малом проспекте Петроградской стороны получил сполна от горе-работников. На своеобразную реставрацию с помощью монтажной пены и цемента обратили внимание местные жители. И поделились в соцсети историей, свидетелями которой стали.

Оказалось, что элементы на фасаде ремонтники просто «дорисовали» монтажной пеной, а цементом заделали трещинки на стенах и осыпавшуюся штукатурку.

- Либо я что-то не знаю, либо не понимаю, либо этому просто нет логического объяснения, - написал в соцсети очевидец своеобразных работ со старинным зданием.

Кстати, судя по данным портала «Наш Санкт-Петербург», штукатурку вместе с частями лепнины сбили с фасада дома 1/3 на Малом проспекте еще в апреле. Судя по всему прошедшие работы являются ответом на заявки местных жителей.

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