Больше 300 домов в Петербурге остались без отопления

СЕГОДНЯ 18:28 2018-11-24T18:28:36+03:00

В двух районах Петербурга в 300 домах остывают батареи. Фото: Архив "КП".

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В двух районах Северной столицы жители около 300 домов остались без отопления. Виной этому стали аварии на теплосети. Об этом сообщают в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Около дома №100 на Октябрьской набережной в ночь с пятницы на субботу дала течь 700-миллиметровая труба. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняют последствия аварии с 4 часов утра. Пока коммунальщики работают, пришлось снизить уровень отопления в 108 жилых домах Невского района. Закончить работы обещают в ночь на воскресенье.

Остывают батареи еще в 206 домах Кировского района. У дома №119 по Ленинскому проспекту обнаружили дефект в 600-миллиметровой трубе. В этом районе закончить работы аварийные бригаты рассчитывают к утру воскресенья, 25 ноября.