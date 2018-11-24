2018-11-24T18:28:36+03:00
Происшествия

Больше 300 домов в Петербурге остались без отопления

Коммунальщики устраняют последствия аварий
Евгения МОСКВИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В двух районах Петербурга в 300 домах остывают батареи. Фото: Архив "КП".В двух районах Петербурга в 300 домах остывают батареи. Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

В двух районах Северной столицы жители около 300 домов остались без отопления. Виной этому стали аварии на теплосети. Об этом сообщают в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Около дома №100 на Октябрьской набережной в ночь с пятницы на субботу дала течь 700-миллиметровая труба. Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устраняют последствия аварии с 4 часов утра. Пока коммунальщики работают, пришлось снизить уровень отопления в 108 жилых домах Невского района. Закончить работы обещают в ночь на воскресенье.

Остывают батареи еще в 206 домах Кировского района. У дома №119 по Ленинскому проспекту обнаружили дефект в 600-миллиметровой трубе. В этом районе закончить работы аварийные бригаты рассчитывают к утру воскресенья, 25 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону доставили спецбортом МЧС в Петербург
Петербург вошел в топ-5 лучших городов для отдыха матерей
В Петербурге лепнину на фасаде дома «восстановили» монтажной пеной
В ночь на 25 ноября в Петербурге разведут четыре моста
Беглов посетил достраеваемую в Приморском районе школу
В Москве вслед за Петербургом могут поставить памятник Цою
Петербург отпраздновал 100 лет государственной охраны памятников
Детский ансамбль имени Дунаевского празднует 80 лет
Албин заявил о будущих конкурентах «Метростроя»
МЧС предупреждает о дожде и мокром снеге ночью и в субботу 24 ноября
На стадионе "Санкт-Петербург" пройдет турнир по смешанным единоборствам
Михаил Боярский рассказал, как впервые ударил женщину
"Консул" несуществующего государства фиктивно поставил на учет иностранцев в Петербурге
В Колпино мужчина напал на полицейских
У Казанского собора в Петербурге заработала платная стоянка
В Петербурге поймали закладчика наркотиков
Ремонт путей меняет трассу трамвая №30 в Петербурге
В Петербурге поймали хулигана, закрасившего блокадную надпись на Невском проспекте
Прокуратура проверяет информацию об отравлении воспитанников частного детского сада в Петербурге
Житель Кингисеппа увидел в гостях бывшую жену и забил ее насмерть
Ночью в центре Кронштадта прорвало трубу с горячей водой