Петербург вошел в топ-5 лучших городов для отдыха матерей

СЕГОДНЯ 19:09 2018-11-24T19:09:42+03:00

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В преддверии Дня матери аналитическое агентство ТурСтат провело опрос в Интернете и определило рейтинг городов, куда бы россияне хотели отправить на отдых своих мам.

В топ-5 лучших туристических направлений попали два российских города. Оказалось, что многие бы подарили своим мамам путевку в Северную столицу. Она заняла третье место. Есть желающие отправить свою родительницу к Черному морю - в Сочи. Этот город оказался на пятом месте.

Лидером голосования стал Париж, второе место заработала Прага, а четвертое – Рим.

- За Париж как город, куда бы подарили тур своей маме, отдали 29% голосов, за Прагу - 24% голосов, за Санкт-Петербург - 15%, за Рим и Сочи - 10%, за Москву - до 5%, - сообщили в пресс-службе ТурСтата.

Напомним, что в этом году День матери отмечается 25 ноября. С 1998 года в нашей стране согласно указу президента он отмечается в последнее воскресенье ноября.