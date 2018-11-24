2018-11-24T19:42:59+03:00
Происшествия

Тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону доставили спецбортом МЧС в Петербург

Маленького пациента привезли в Центр Алмазова
Евгения МОСКВИНА
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Малыша из Ростова-на-Дону санавиацией срочно доставили в Петербург. Фото: ГУ МЧС по Петербургу.Малыша из Ростова-на-Дону санавиацией срочно доставили в Петербург. Фото: ГУ МЧС по Петербургу.
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Аэропорт Пулково принял днем 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 МЧС России из Ростова-на-Дону. На его борту в Северную столицу везли тяжелобольного малыша, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Он нуждается в срочной высокотехнологичной медпомощи.

- На летном поле маленького пациента и сопровождающих его лиц встречали сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, психологи МЧС России и медики. Далее каретой скорой помощи, в сопровождении машины ГИБДД, он был доставлен в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Во время полета в Петербург рядом с маленьким пациентом были специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ. На спецборту, который доставил малыша, есть все современное оборудование для оказания медицинской помощи во время полета.

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