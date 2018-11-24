СКА уступил ЦСКА третий раз в сезоне

СЕГОДНЯ 20:31 2018-11-24T20:31:15+03:00

Встреча в столице закончилась для СКА поражением со счетом 3:1 Фото: ska.ru

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Над петербургской хоккейной командой в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги 24 ноября одежал победу московский ЦСКА. Встреча в столице закончилась со счетом 3:1. И для москвичей это уже 12-ая победа подряд. Серия же побед в пять матчей у СКА оказалась прервана.

Единственный удар по воротам соперников от петербуржцев совершил Николай Прохоркин. Этой шайбой хоккеист и открыл счет на 7-й минуте игры.

Сейчас на счету у СКА 49 очков, у москвичей – 54, с которыми они лидируют в Западной конференции. В текущем сезоне ЦСКА встречался с хоккеистами из Северной столицы три раза. Все они для столичных армейцев оказались победными.

Следующая игра СКА состоится 26 ноября в Риге с местным «Динамо». В этот же день ЦСКА встретит в Москве подольский «Витязь».