В Петербурге два брата с ножевыми ранениями попали в больницу

СЕГОДНЯ 09:18 2018-11-25T09:23:33+03:00

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Двое братьев 35 и 38 лет обратились в больницу Петербурга с множественными ножевыми ранениями. 24 ноября в половине второго ночи они попали в приемный покой одного из медучреждений.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, одного из братьев отпустили домой – у него были раны ноги и угрозы жизни и здоровью не было. Однако после приемного покоя он тут же был доставлен в отдел полиции - в отношении него составлен административных протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда на территорию РФ).

По факту ранений, которые получили братья, полиция города возбудила уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.