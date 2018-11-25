2018-11-25T09:23:33+03:00
Происшествия

В Петербурге два брата с ножевыми ранениями попали в больницу

Возбуждено уголовное дело
Алла МЕХОНЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Двое братьев 35 и 38 лет обратились в больницу Петербурга с множественными ножевыми ранениями. 24 ноября в половине второго ночи они попали в приемный покой одного из медучреждений.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, одного из братьев отпустили домой – у него были раны ноги и угрозы жизни и здоровью не было. Однако после приемного покоя он тут же был доставлен в отдел полиции - в отношении него составлен административных протокол по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда на территорию РФ).

По факту ранений, которые получили братья, полиция города возбудила уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В ДТП на улице Космонавтов пострадал 58-летний мужчина
Строители пообещали открыть Беляевский мост к 7 декабря
СКА уступил ЦСКА третий раз в сезоне
Тяжелобольного младенца из Ростова-на-Дону доставили спецбортом МЧС в Петербург
Петербург вошел в топ-5 лучших городов для отдыха матерей
Больше 300 домов в Петербурге остались без отопления
В Петербурге лепнину на фасаде дома «восстановили» монтажной пеной
В ночь на 25 ноября в Петербурге разведут четыре моста
Беглов посетил достраеваемую в Приморском районе школу
В Москве вслед за Петербургом могут поставить памятник Цою
Петербург отпраздновал 100 лет государственной охраны памятников
Детский ансамбль имени Дунаевского празднует 80 лет
Албин заявил о будущих конкурентах «Метростроя»
МЧС предупреждает о дожде и мокром снеге ночью и в субботу 24 ноября
На стадионе "Санкт-Петербург" пройдет турнир по смешанным единоборствам
Михаил Боярский рассказал, как впервые ударил женщину
"Консул" несуществующего государства фиктивно поставил на учет иностранцев в Петербурге
В Колпино мужчина напал на полицейских
У Казанского собора в Петербурге заработала платная стоянка
В Петербурге поймали закладчика наркотиков
Ремонт путей меняет трассу трамвая №30 в Петербурге
В Петербурге поймали хулигана, закрасившего блокадную надпись на Невском проспекте
Прокуратура проверяет информацию об отравлении воспитанников частного детского сада в Петербурге
Житель Кингисеппа увидел в гостях бывшую жену и забил ее насмерть
Ночью в центре Кронштадта прорвало трубу с горячей водой